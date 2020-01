Regina Duarte afastada das novelas por causa de Bolsonaro

, de 73 anos, bem conhecida dos portugueses pela sua participação em telenovelas como 'Roque Santeiro' ou 'Rainha da Sucata', está no centro de uma polémica no Brasil.A atriz garante que ainda não decidiu o que irá fazer no futuro, mas a verdade é que a possibilidade de integrar o governo de Bolsonaro levou a que recebesse uma chuva de críticas nas redes sociais. Uma plataforma onde Regina Duarte tem partilhado que está no período de noivado e a ponderar aceitar o convite do dirigente., escreveu.Mais tarde, e perante as críticas, Regina Duarte assegurou que não se preocupa com aquilo que dizem de si, mas sim com os comentários de apoio que recebe."Feliz e agradecida pelo imenso apoio amoroso recebido nos últimos dias, foi emocionante e muito lindo sentir que ‘se aceitar a batalha, tudo bem, e se não aceitar, também’. Estou de corpo e alma com esse governo, vocês já sabem, apaixonada como sempre pelo meu país, louca para contribuir com a produção da alegria e felicidade geral… Me entrego ao que Deus e o Destino reservam para mim, muito grata pela confiança de todos. Vou, como sempre tenho feito, dar o meu melhor pela causa da nossa Cultura", fez saber.A intenção de Regina em juntar-se ao Governo de Bolsonaro gerou várias reações, inclusivamente entre estrelas brasileiras.