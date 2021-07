Regresso à televisão dá novo alento a Bárbara Guimarães Apresentadora aceitou desafio de substituir Júlia Pinheiro nas tardes da SIC.

Bárbara Guimarães

16:35

Bárbara Guimarães, de 48 anos, foi surpreendida com o convite, à última hora, para substituir Júlia Pinheiro nas tardes da SIC. E não podia estar mais satisfeita. Há muito que não fazia programas de daytime e em direto, no entanto provou que não perdeu a prática nem o talento para a comunicação. Nas redes sociais do canal de Paço de Arcos, os elogios à sua prestação multiplicam-se, com muitos espectadores a afirmarem que o programa estava "bem entregue".



Sem projetos

O último programa que Bárbara Guimarães tinha apresentado foi uma emissão especial do ‘Estamos em Casa’, em janeiro. No ano passado, a apresentadora conduzia um formato em nome próprio, o ‘24 Horas de Vida’, que acabou por ser suspenso devido à pandemia e ainda não tem previsão para voltar à antena. Agora, matou saudades da televisão durante duas semanas, com ‘Júlia’.

Mais sobre

artigos relacionados