Regresso ao dia fatídico para Sara Carreira

A cantora não conseguiu evitar um pião e com o carro em que seguia a ficar parado no meio da faixa de rodagem. Cristina e a filha fugiram para o separador central e era lá que se encontravam quando se deu a sequência de choques fatais para Sara.O namorado da artista não conseguiu evitar o embate contra a carrinha de Cristina Branco e perdeu o controlo da viatura, que capotou pelo asfalto durante cerca de 100 metros.Apesar de estar livre de perigo, até ao fecho da edição o músico e ator permanecia internado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, para onde foi transferido, com os amigos a não esconderem a preocupação com o estado psicológico do jovem.O cantor Leandro, amigo da família, garante que Ivo não se recorda do que aconteceu e está em estado de choque.