Regresso das Doce envolto em polémica

Os anos 80 não passavam despercebidas onde quer que fossem e nas sessões de autógrafos havia fãs em lágrimas, a fazer fila na esperança de as abraçar. As Doce, que marcaram uma geração, estão de volta através do filme ‘Bem Bom’ – com estreia prevista para o próximo verão –, que recorda não só os bons momentos como as polémicas que marcaram o grupo feminino.", começa por contar uma das integrantes da banda, Fátima Padinha, acrescentando que, no início, a loucura era tanta que precisavam de ir escoltadas pela polícia para o palco para evitar o assédio das fãs.Na altura em que a banda estava no apogeu, começa a surgir o rumor de que Laura Diogo, do grupo, tinha sido assistida no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, depois de ter feito sexo anal com o futebolista Reinaldo, que na época era jogador do Benfica. De acordo com Padinha, o rumor nasceu em duas discotecas de Lisboa e ganhou de tal maneira força que durante mais de um ano não se falava de outra coisa.", começa por contar, acrescentando que a partir daí a vida das Doce nunca mais foi a mesma."Em todos os espetáculos, chamavam pelo Reinaldo, brincavam e o assunto era falado. Havia imensas anedotas em torno do assunto e até brincavam a dizer que a música que tínhamos na altura, ‘Dói Dói’, tinha sido escrita a pensar nesse episódio. Foi uma coisa assustadora que ganhou uma grande dimensão.""Não tenho dúvidas de que isso foi um boato puro e duro. O mais ridículo é que a Laura e o Reinaldo nem sequer se conheciam, nunca trocaram uma palavra. Nós na altura estávamos sempre entre concertos e a Laura tentou desvalorizar a situação, mas para o Reinaldo foi muito difícil. Ele tinha uma carreira em ascensão e este boato destruiu-lhe a vida, trouxe-lhe problemas com a mulher. Até teve de mudar as filhas de escola."Fátima Padinha conta que, devido ao rumor, que correu o País, a banda chegou a passar por situações mais delicadas, como aconteceu num espetáculo em Famalicão. "Agora, o polémico rumor promete ser retratado no cinema, num momento que está a gerar apreensão entre os protagonistas. Reinaldo, que vive atualmente no Luxemburgo, nem quer ouvir falar no assunto e diz que ainda hoje sofre ao reviver os momentos que lhe mudaram por completo a vida.Já Laura Diogo, que vive atualmente nos Estados Unidos, já esteve em Lisboa para acompanhar os trabalhos do filme e terá tido uma palavra a dizer sobre este assunto.Certo é que este é um regresso marcante para todas as integrantes da banda, que viveram os anos de ouro das Doce com muita emoção.", conclui Fátima Padinha.