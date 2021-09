Regresso de férias de Fernanda Serrano atribulado

Assim que chegou das férias românticas nas Maldivas com o namorado, o personal trainer Ricardo Pereira,. Depois de toda a família ter feito testes, percebeu-se que não havia mais infetados, no entanto, a atriz não escondeu a preocupação, principalmente por causa dos seus pais.De regresso ao trabalho, com as gravações da próxima novela da TVI, ‘Para Sempre’, Fernanda Serrano voltou a ficar em sobressalto. Dois atores do elenco, Paulo Pires e Ricardo de Sá, também contraíram a doença, deixando a restante equipa em alerta e obrigando a alterações de planos de gravações.Mas os problemas de Fernanda Serrano não ficam por aqui. O rosto da ficção do canal de Queluz de Baixo não se entende com o ex-companheiro quanto às questões financeiras ligadas aos filhos em comum, Santiago, de 16 anos, Laura, de 13, Maria Luísa, de 12, e Caetana, de seis. De acordo com a revista ‘TV Guia’, a atriz de 47 anos prepara-se para contestar na Justiça as regras de regulação de poder parental.Segundo uma fonte ouvida pela publicação,, quando se separou, numa tentativa de agilizar o processo de divórcio., disse a mesma fonte. O antigo casal manteve uma relação durante 15 anos.Indiferente às polémicas com a ex-mulher, Pedro Miguel Ramos viajou até Viena, na Áustria, para uns dias de férias. O empresário tem partilhado alguns momentos da viagem com os seguidores, onde se mostra tranquilo e divertido entre passeios. Contactado pela Vidas para comentar a decisão da ex-mulher, remeteu-se ao silêncio.. Pedro Miguel Ramos, recorde-se, viveu uma relação fugaz com a apresentadora Marta Leite Castro depois do divórcio, mantendo agora o sigilo sobre a sua vida amorosa.