Regresso de Tony Carreira aos palcos volta a ser adiado

palco do

Olympia de Paris

, para dia 10 de abril, a ser cancelado."Tendo em conta a decisão comunicada ontem pelas autoridades francesas relativamente à região de Paris, estamos novamente obrigados a adiar o concerto de Tony Carreira no Olympia de 10 de abril de 2021 para uma data posterior", pode ler-se no comunicado emitido pela empresa Dyam Productions,responsável pela produção de eventos e agenciamento de artistas criada pelo irmão do cantor, lê-se ainda."Lamentamos, mais uma vez, todo o incómodo causado, mas como todos sabem, não temos qualquer responsabilidade nestes adiamentos e apenas nos cabe dar o nosso melhor e esperar por melhores dias", remata.O concerto em Paris iria marcar o regresso do cantor aos palcos após a morte da filha, que perdeu a vida num acidente de viação na A1, em Santarém, em dezembro. Desde então, e a viver um período de luto profundo, o cantor tem cancelado todos os espetáculos e compromissos.Para já, Tony mantém agendado o concerto do Super Bock Arena, no Porto, para dia 17 de abril, e no dia 23 na Altice Arena. Porém, também estas atuações poderão ser adiadas.