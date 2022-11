Rei Carlos III dá bónus de 700 euros aos empregados para ajudar a enfrentar o aumento do custo de vida

O rei de Inglaterra anunciou que vai pagar, do seu próprio ‘bolso’, um bónus de 600 libras (perto de 700 euros) aos funcionários que recebam menos de 34 mil euros por ano. Já os restantes receberão entre 230 e 460 euros, consoante os seus rendimentos. Esta foi a forma que Carlos III encontrou para ajudar o pessoal da Casa Real a enfrentar o aumento do custo de vida em geral e, em particular, a subida do custo da energia e do crédito à habitação.









De acordo com o ‘The Sun’, o bónus máximo irá contemplar centenas de trabalhadores e será pago no final deste mês. O dinheiro será retirado dos rendimentos do próprio monarca.

Segundo o jornal britânico, as residências reais, incluindo o Palácio de Buckingham e os castelos de Windsor e Balmoral, empregam atualmente 491 trabalhadores a tempo inteiro.





Recorde-se que Carlos III herdou uma fortuna avaliada em cerca de 425,6 milhões de euros após a morte da mãe, a rainha Isabel II.





