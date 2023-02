Rei Carlos III dá novo título a príncipe William

01:30

À medida que se aproxima a data da coroação de Carlos III – que terá lugar no dia 6 de maio – cresce a tensão no seio da família real britânica. O rei decidiu agora atribuir um novo título ao filho mais velho, e a honra reveste-se de uma simbologia especial: é o título que normalmente se concede ao herdeiro mais provável do trono.A partir de agora, além de ser príncipe de Gales, duque da Cornualha e duque de Cambridge, William passa também a ser o conde de Chester. A partir do século XIV o título passou a ser atribuído a quem já é príncipe de Gales e o próprio Carlos detinha-o desde 1958.

No polo oposto, a situação do filho mais novo, Harry é cada vez mais periclitante. O jornal ‘The Sun’ revelou que, de acordo com uma sondagem, o duque de Sussex é já menos popular do que o príncipe André, que entrou em desgraça desde que foi acusado de ter praticado sexo com uma menor, e fonte próxima do príncipe adianta que não é certo que Harry e a mulher, Meghan Markle, se desloquem a Inglaterra para assistir à coroação do pai.



Um amigo dos duques de Sussex disse ao jornal ‘The Telegraph’ que o casal enfrenta um dilema. “Se não forem à cerimónia, toda a gente os vai criticar. Por outro lado, eles receiam que, se forem, venham a ser apupados pela multidão”, afirmou a fonte.