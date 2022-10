Rei Carlos III é cada vez mais popular

No polo oposto, Meghan Markle e o príncipe Harry são os membros menos populares da família real britânica.

Rei Carlos III

Foto: Reuters

30 out 2022 • 01:30

Uma sondagem recente, agora divulgada pelo jornal britânico ‘Daily Mail’, revela que 48 por cento dos britânicos fazem uma apreciação positiva sobre a atuação do novo rei, Carlos III, sendo que 24% admitem que o monarca subiu na sua consideração após ter assumido o trono.No polo oposto, Meghan Markle e o príncipe Harry são os membros menos populares da família real britânica.De acordo com os números da sondagem realizada pela empresa Redfield & Wilton, 37% dos inquiridos têm uma opinião desfavorável, ou muito desfavorável, da duquesa de Sussex, enquanto 38% a olha com mais benevolência.