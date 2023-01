Rei Carlos III 'expulsa' irmão do palácio André, Duque de Iorque, impedido de aceder ao seu escritório e aposentos

26 jan 2023 • 19:24

André, duque de Iorque, foi banido em definitivo do Palácio de Buckingham, e logo pelo próprio irmão, o Rei Carlos III. Numa altura em que faltam três meses para a coroação oficial, o novo monarca começou a 'arrumar' a casa.... e começou pela família. Segundo a imprensa britânica, Carlos III terá mesmo dito a André que já "não há lugar" para ele. Em causa estão as polémicas relacionadas com os abusos sexuais em que André se viu envolvido nos últimos anos, nomeadamente devido à sua relação com Jeffrey Epstein, acusado de pedofilia.

Já no ano passado, o príncipe tinha sido obrigado a abandonar o escritório privado que tinha no palácio e impedido de usar a morada de Buckinghan para correspondência. Também os seus dormitórios irão ser encerrados. O mesmo é dizer que se quiser continuar a viver em Londres, André terá agora que procurar uma nova residência.

Um ano depois de ter rebentado o escândalo no qual o duque foi acusado de ter abusado sexualmente de Virginia Giuffre, quando esta era menor de idade, André está assim cada vez mais isolado e ignorado, ele que também já tinha perdido as honras miliares que possuía.

