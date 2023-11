Rei Carlos III faz primeiro discurso em 70 anos Monarcas usaram coroa e trajes a rigor. Carlos III usou o manto real e a coroa cravejada de 2868 diamantes.

Rei Carlos III e rainha

Foto: Reuters

Ana Maria Ribeiro

O rei Carlos III fez ontem o seu primeiro Discurso do Rei no Parlamento britânico. Depois do reinado da mãe, Isabel II, que durou 70 anos, voltou a ouvir-se na grande sala do poder do Reino Unido a voz de um homem. Envergando o manto real e a coroa cravejada de 2868 diamantes, Carlos III evocou a memória da mãe e anunciou aquelas que lhe parecem ser as prioridades da governação neste ano: a reforma da educação para os jovens acima dos 16 anos; o plano para diminuir o consumo de tabaco entre os mais novos e a luta contra a criminalidade. A cerimónia foi imponente: o rei, de 74 anos, deslocou-se até ao Parlamento de carruagem, ao lado da rainha Camila, igualmente aperaltada para a circunstância.

