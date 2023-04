Rei Carlos III mais rico que Isabel II Fortuna do monarca está avaliada em 670 milhões de euros, quase o dobro da sua antecessora.

A poucas semanas da coroação, marcada para 6 de maio, foi revelado que Carlos III é detentor de uma fortuna superior à da mãe, a rainha Isabel II. Segundo a lista anual do ‘Sunday Times’, que contempla as pessoas mais ricas do Reino Unido, a fortuna do monarca está avaliada em 670 milhões de euros, quase o dobro da sua antecessora, que estava estimada em 419 milhões de euros.

