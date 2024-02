Rei Carlos III não quer filho mais novo por perto

01:30

Miguel Azevedo

Carlos III não quer que o filho Harry regresse a Inglaterra. A noticia é avançada ‘Daily Mail’ e vem no seguimento das recentes declarações do duque de Sussex que depois de ter visitado o pai que enfrenta um cancro, deu a entender que pretendia voltar mais vezes a Londres.Aquele jornal, avança, no entanto, que Buckingham Palace não contempla a possibilidade de ter outra vez os duques como membros ativos da realeza e avança mesmo que o monarca não quer o filho por perto.Foi já nos EUA e em várias entrevistas que deu para promover os tradicionais ‘Jogos Invictus’ que Harry revelou as suas intenções: "Tenho outras viagens planeadas que me levarão ao Reino Unido ou de regresso ao Reino Unido. Passarei a ver a minha família tanto quanto possível", disse o duque.