Rei Carlos III tenta manter sorriso e Camila nunca o larga

A notícia de que Carlos III tem um cancro foi um choque para os britânicos - a começar pelo próprio rei, que sempre manteve um estilo de vida saudável: come pouca carne, só faz duas refeições por dia e segue um regime de exercício físico diário. Mas o monarca está a fazer tudo para manter a compostura e Camila tem sido o seu principal apoio. Apesar de não ter sido revelado o tipo de cancro que atinge Carlos III, o Palácio de Buckingham apressou-se a acrescentar que o rei iniciou os tratamentos "imediatamente após o diagnóstico" e que foi ele quem informou os filhos da sua doença. Harry voou para Londres assim que soube e já esteve com o pai - embora não seja certo e muitos desconfiem que não se encontrou com o irmão. Assim que o diagnóstico foi anunciado publicamente, disparou o número de britânicos que correram aos hospitais para realizar testes de diagnóstico.

