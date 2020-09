Rei da Tailândia Rama X perdoa amante

Contudo, a ambição da concubina, que quis alcançar o mesmo status da monarca, fez com que o rei Vajiralongkorn a castigasse, retirando-lhe o título em outubro passado. Mas, no início deste mês, a amante caída em desgraça voltou ao palácio da cidade de Banguecoque para voltar a desfrutar de uma vida de luxo.O seu regresso foi anunciado na rede social Twitter com uma foto de Sineenat com o monarca e a mensagem: Ela não era mais impura.É conhecido por ser um playboy e as suas excentricidades geram polémica. Em 2007 decidiu nomear major-general da Força Aérea o seu cão Foo Foo, que morreu em 2015 e cujas cerimónias fúnebres duraram quatro dias.Pai de sete, casou pela quarta vez em maio de 2019, com Suthida Na Ayudhya. Dois meses depois apresentou Sineenat como sua concubina oficial. Este ano voltou a gerar polémica ao passar a quarentena num hotel de luxo na Alemanha com 20 concubinas.