Rei dorme em tenda de oxigénio

O rei Carlos III dorme numa tenda de oxigénio, segundo revela o livro 'My Mother And I', da biógrafa real Ingrid Seward.



Esta foi a forma encontrada pelo monarca para combater os problemas de sinusite de que sofre há já vários anos.

"Por natureza, Carlos não é um homem egoísta, mas uma vida de adiamento impediu-o muitas vezes de ter os outros em consideração. Ele não tem qualquer simpatia por doenças triviais e combate os seus próprios problemas de sinusite dormindo numa tenda de oxigénio", explicar a autora.

"O cansaço ou o excesso de sono não são desculpas aceitáveis para faltar a uma hora de trabalho e ele nunca fica deitado num domingo de manhã, mesmo que não se sinta bem", acrescenta a biógrafa.

O novo livro sobre a Casa Real, 'My Mother And I', foca-se na relação conturbada do agora monarca com a falecida mãe, Isabel II, ainda que sejam feitas mais revelações sobre outras relações entre membros da família real britânica.

Carlos III está atualmente a receber tratamento contra o cancro, que lhe foi recentemente diagnosticado