'Rei dos aspiradores' tem filho craque do futebol em clube português

Fernando Alves Schmelz começou a carreira no Sporting, teve uma passagem pelo Benfica e agora assinou contrato com o Alverca.

Fernando Alves Schmelz, de 17 anos, acaba de assinar um contrato com o Alverca.

O guarda-redes, filho de Matthias Schmelz, conhecido como o ‘rei dos aspiradores’, e de Fernanda Alves, que ficou com o negócio depois de se separar do marido, é um craque do futebol.









Apesar da idade, Fernando Alves Schmelz tem uma carreira em alguns dos clubes mais conceituados da zona de Lisboa. Começou com sete anos no Sporting - onde esteve três anos -, passou por Beleneneses - em duas ocasiões distintas -, pelo meio esteve um ano e meio no Benfica - até 2020 -, tendo ainda jogado no Real Massamá e Casa Pia. Agora, assinou contrato com o Alverca e já fez um jogo por uma das equipas seniores.

Quem esteve na apresentação foi a mãe e o irmão, que não esconderam a felicidade. Também a empresa que agencia o atleta deixou uma mensagem de motivação: “Fernando a receita é o trabalho e manteres a tua humildade. Boa sorte para este teu novo projeto”.





Fernando vive com a mãe, enquanto o pai continua fora do País, depois do Ministério Público o acusar de 27 crimes: 22 de recurso à prostituição de menores, agravados, e cinco de aliciamento de menores para fins sexuais.