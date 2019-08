Rei Emérito de Espanha Juan Carlos vai ser operado

01:30

Rute Lourenço

Duas semanas depois de se ter retirado da vida pública, em junho deste ano, o rei emérito de Espanha submeteu-se a um check-up e ficou a saber que tinha um problema que teria de ser resolvido em breve.Agora, Juan Carlos, de 81 anos, anunciou que amanhã será operado ao coração na Clínica Quirón de Pozuelo, em Madrid, sem adiantar mais pormenores acerca da gravidade da situação. Um procedimento que já é comum na vida do monarca que, ao todo, já foi submetido a 17 cirurgias, entre as quais à anca, tumor benigno no pulmão, apêndice, hérnia ou tendão de aquiles.Uma das operações que mais deram que falar foi à anca, em abril de 2018, uma vez que na altura Juan Carlos apareceu publicamente de muletas, mostrando sinais de fragilidade.A cirurgia acontece numa altura em que o pai do rei Felipe VI é também notícia devido à reaproximação à mulher, Sofia, de quem estava afastado há anos. Os dois viviam uma relação considerada de fachada , com os escândalos de traição do rei a abalarem o casamento.