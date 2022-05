Rei emérito Juan Carlos regressou a Espanha para ver o neto Monarca, que teve de abandonar o país acusado de fraude, foi cumprimentado pelo neto num reencontro emotivo.

01:30

Ana Maria Ribeiro

Após dois anos de ausência, o rei emérito Juan Carlos regressou na quinta-feira a Espanha e desde então tem feito notar a sua presença em vários locais públicos. Depois de passar pelo Clube Náutico de Sanxenxo, onde se encontrou com a filha, a infanta Elena, a bordo do seu veleiro ‘Bribón’, os fotógrafos apanharam-no num pavilhão desportivo de Pontevedra, na mesma localidade da Galiza, onde se deslocou para assistir a um jogo de andebol do neto, Pablo Urdangarin – filho da infanta Cristina e de Iñaki Urdangarin (que esteve preso pela prática de crimes financeiros).



O monarca, que abdicou do trono em 2014 e tem estado a viver em Abu Dhabi, numa espécie de exílio dourado, desde que teve de abandonar o país, acusado de fraude, foi cumprimentado pelo neto com beijos e abraços, num reencontro emotivo. Esta segunda-feira, Juan Carlos, de 84 anos, tem outro encontro familiar marcado: vai encontrar-se com o filho, o rei Filipe VI de Espanha, e com a mulher, Sofia, que não vê desde agosto de 2020.

