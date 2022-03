Rei emérito livre para regressar a Espanha

Juan Carlos

Foto: EPA

01:30

Vânia Nunes

Exilado em Abu Dhabi, no Dubai, desde agosto de 2020, Juan Carlos, de 84 anos, está livre e pode regressar a Espanha. Isto porque o Supremo Tribunal espanhol mandou arquivar as três investigações relativas aos crimes de fraude fiscal que levaram o rei emérito a sair de Espanha para tentar minimizar o escândalo junto da família real.





Segundo o Ministério Público do país vizinho, as investigações “não permitem que seja instaurado um processo penal contra Sua Majestade Juan Carlos de Bourbon […] em particular devido à falta de provas incriminatórias, ao estatuto de limitação dos delitos e à inviolabilidade” de que gozou como chefe de Estado até 2014, data da sua abdicação. Ontem, o advogado de Juan Carlos avançou que irá comunicar as “decisões” do seu cliente em breve.