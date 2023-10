Rei emérito volta para os 18 anos da neta Maioridade da herdeira ao trono será celebrada terça-feira.

Ana Maria Ribeiro

Juan Carlos tenciona deslocar-se a Espanha para a festa do 18.º aniversário da neta, a princesa Leonor, que se assinala na próxima terça-feira, dia 31. O rei emérito espanhol, que vive em Abu Dhabi desde 2020 – altura em que rebentou o escândalo financeira que associou o seu nome a um esquema de corrupção e desvio de dinheiro –, foi convidado para a festa e está previsto que leve na sua companhia o neto mais velho, Juan Froilán, filho da infanta Elena, que atualmente também trabalha na capital dos Emirados Árabes Unidos.



A festa de anos da herdeira do trono terá lugar no Palácio El Pardo. Antes, Leonor vai jurar a Constituição.

