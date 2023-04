Rei Felipe VI de férias sem Letizia em Maiorca

A curta visita do rei parece não ter envolvido nem a mulher, nem as

A família real espanhola deixou de visitar Maiorca nas férias de Páscoa, em 2020, por causa da pandemia da covid-19, mas desde que as restrições foram retiradas, no ano passado, Letizia e Felipe VI continuaram sem acompanhar a rainha Sofia.

O rei Felipe VI passou o fim-de-semana em Maiorca, e foi fotografado num restaurante com os amigos, mas quem não esteve presente foi Letizia.De acordo com o jornal 'El Mundo', o monarca espanhol esteve no palácio de Marivent com a mãe, a rainha Sofia, e a tia Irene, e mais tarde foi visto num famoso restaurante italiano.filhas, Leonor e Sofia.

O fim-de-semana de descanso do rei aconteceu numa altura em que o seu casamento está a passar por uma fase complicada. Os funcionários da casa real revelaram que Felipe e Letizia passam dias "sem se falar" e, quando se falam, há "gritos" e "portas a bater", relatou uma escritora da revista 'Lecturas'.

Tudo teve origem na obrigação da princesa Leonor completar três anos de serviço militar por ser a herdeira do trono espanhol, um treino que será mais rigoroso do que o do seu pai, o rei Felipe VI, e o do seu avô, o rei emérito Juan Carlos, o que terá deixado a rainha Letizia revoltada.