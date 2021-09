Rei Felipe VI e Letizia em Portugal para inaugurar clínica

Foto: Lusa

01:30

Carolina Cunha

Felipe VI e Letizia estão em Portugal. Os reis de Espanha marcaram presença, esta segunda-feira à tarde, na inauguração do novo centro de investigação do cancro do pâncreas da Fundação Champalimaud - o Botton-Champalimaud Pancreatic Cancer Centre, em Lisboa - ao lado do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.O espaço vai ter laboratórios, um hospital de dia, gabinetes médicos, salas de operações, quartos e cuidados intensivos, que vão receber dezenas de médicos e cientistas.Marcelo Rebelo de Sousa aproveitou ainda a oportunidade para condecorar Carlota e Mauricio Botton (um dos casais mais ricos de Espanha), que doaram 50 milhões de euros para a construção desta clínica.Antes de participarem na inauguração, Felipe VI e Letizia tiveram um almoço privado, em Cascais, com o chefe de Estado português.