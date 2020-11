Rei Filipe VI de Espanha em isolamento profilático após ter estado em contacto com infetado

O rei Filipe VI de Espanha encontra-se em isolamento profilático após ter contactado com um caso positivo de Covid-19. A notícia foi partilhada pela Casa Real Espanhola, esta terça-feira: "O Rei Filipe VI teve conhecimento de que uma pessoa com a qual ontem teve contacto próximo deu hoje positivo para a Covid-19. Seguindo as normas sanitárias, a partir deste momento cumprirá o período de quarentena de dez dias, ficando suspensas todas as atividades oficiais previstas durante o dito período".

Na próxima quarta-feira, dia 25 de novembro, estava previsto que os reis viajassem até Sevilha para participarem na inauguração de um congresso sobre turismo, a Tourist Innovation Summit. No entanto, devido ao confinamento obrigatório do monarca, a rainha Letizia assumirá a responsabilidade e marcará presença no evento.

Apesar do rei estar em isolamento, a rainha e as filhas do casal, a Princesa Leonor e a Infanta Sofia poderão continuar com as suas atividades.

Recorde-se que o Rei Filipe VI não é o primeiro membro da família a ficar em isolamento. Recentemente, a Princesa Leonor teve de cumprir quarentena, após um colega de turma ter testado positivo à Covid-19.