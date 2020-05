Rei Juan Carlos com a amante em casa

O rei emérito Juan Carlos tem passado os últimos dois meses a cumprir o período de quarentena, mas não propriamente de isolamento social. É que, de acordo com a imprensa espanhola, o pai de Felipe VI tem aproveitado estes dias para matar saudades de uma amiga muito especial, a sua antiga amante Marta Gayá., explica Jaime Peñafiel, especializado em assuntos da coroa espanhola.De acordo com o jornalista, foi este período complicado que vivemos, devido à pandemia, que acabou por aproximar Juan Carlos e Marta, que estavam afastados há vários anos e começaram a falar através de videochamada para saber da saúde um do outro. As conversas telefónicas rapidamente deram lugar a encontros secretos, que agora são tornado públicos.Marta Gayá é apenas uma das muitas mulheres que Juan Carlos terá tido durante o casamento com a rainha Sofia. Com fama de galã e de marido infiel, o rei emérito somou conquistas e polémicas, que agora Felipe VI tenta afastar da casa real espanhola a todo o custo, de forma a proteger a imagem da coroa, que tem sido manchada por vários escândalos., diz uma fonte.Polémicas que o atual rei não perdoa e que contribuem para a relação cada vez mais distante que Felipe VI mantém com o pai.