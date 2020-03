Rei Juan Carlos com ligação secreta ao filho da amante

Os escândalos em torno de Juan Carlos sucedem-se. Depois de ter sido tornado público que o rei emérito doou, em 2012, à ex-amante, Corinna Larsen, 65 milhões de euros, há agora uma questão pessoal a ser levantada.A origem do dinheiro está a ser investigada pelas autoridades espanholas e suíças. No entanto, a relação entre Juan Carlos e o filho de Corinna está a ser questionada e, em Espanha, há já quem diga que se trata de um "filho bastardo".Alexander Kyrill zu Sayn-Wittgenstein, de 18 anos, até aqui um desconhecido, está nas bocas do Mundo. Segundo Corinna, Juan Carlos quis presentear o seu filho pelo 10º aniversário e compensá-lo pelo facto de não terem feito o safari que tinham planeado quando se deslocaram ao Botswana, em abril de 2012. No entanto, nessa altura, Juan Carlos sofreu um acidente durante uma caçada ao elefante e fraturou a anca. Algo que gerou muita polémica e que originou um pedido de desculpas público."Em 2012, a nossa cliente recebeu um presente não solicitado do rei emérito, que o descreveu como sendo uma doação para ela e para o filho, por quem ele nutria grande carinho. Passou vários anos com uma saúde débil e, nessa altura, a nossa cliente cuidou dele. A doação ficou documentada como um presente e os bancos realizaram as diligências devidas sobre os fundos", justificou-se, através do seu advogado."Gostava do rapaz como se fosse um filho. Será que esse carinho paternal vale 65 milhões de euros? Os serviços prestados por Corinna podem-se quantificar nesse disparatado dote que o emérito assinou em 2012?", questiona Pilar Eyre, jornalista especialista em realeza espanhola.À margem da investigação, os espanhóis rapidamente começaram a encontrar semelhanças físicas entre Alexander e Juan Carlos quando era jovem. Outros dizem que o rapaz, que trata Juan Carlos por "papá", é parecido com Felipe VI quando era adolescente.Juan Carlos e Sofia comemoram no próximo dia 14 de maio 58 anos de casamento. No entanto, sempre viveram vidas separadas e nunca o esconderam, mesmo nos eventos oficiais. Ainda assim, têm mantido as aparências e o casamento.As infidelidades sempre mancharam o casamento do rei. As primeiras terão tido início em meados da década de 70. Logo aí, terão começado a dormir em quartos separados. Desde então, somam-se casos e escândalos que fazem manchetes em jornais.No início deste mês, Álvaro de Orleans-Borbón, empresário e primo distante do rei emérito de Espanha, Juan Carlos, revelou ter pago durante 11 anos voos privados para que o monarca se pudesse encontrar com Corinna Larsen.O romance de Corinna Larsen e Juan Carlos terá começado em 2004 e durado cerca de dez anos.O assunto foi sempre abafado pela família real e só veio a público em 2012, depois do rei emérito ter fraturado a anca durante a viagem que fizeram ao Botswana. Na altura, o romance fez manchetes.A princesa Leonor, de 14 anos, e a infanta Sofia, de 12, têm sido o orgulho da família e, nos eventos oficiais, captam as atenções. As filhas de Felipe VI e Letizia já começam a ter perceção da importância mediática e dos compromissos oficiais e deixam os espanhóis rendidos.A relação do rei emérito Juan Carlos e da nora, Letizia, tem sido marcada por vários momentos de tensão e mal-estar.Ao longo dos anos, a relação entre sogro e nora – que até chegou a ser cordial – tem-se vindo a deteriorar de tal maneira que o rei emérito de Espanha tomou a decisão de abandonar o Palácio da Zarzuela, a sua morada ao longo dos últimos 50 anos, em fevereiro, para evitar qualquer contacto com a mulher do filho.