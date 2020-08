Rei Juan Carlos em Abu Dhabi com a amante

01:30

Rute Lourenço

É em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, que Juan Carlos está a cumprir o seu exílio, mas não se encontra sozinho. De acordo com a especialista em assuntos da realeza espanhola Pilar Eyre, o rei emérito viajou com uma mulher secreta, um dos seus grandes amores. “Está com uma amiga fiel, que nunca o abandonou ao longo dos últimos 40 anos, que lhe perdoa tudo. Eles viveram um maravilhoso affair e agora enfrentam o futuro juntos”, escreve.Pilar Eyre não revela a identidade da mulher, mas nos meios de comunicação espanhóis afirmam que poderá tratar-se de Marta Gaya, uma designer que há muito faz parte da vida do rei.De fora destes dias de luxo em Abu Dhabi – Juan Carlos está instalado num hotel cuja diária ronda os 10 mil euros – ficou a ainda mulher, a rainha Sofia.Para este exílio, o rei terá levado apenas uma mala com “bens essenciais”, o que cimenta a ideia de que este é um destino de passagem, e que Juan Carlos poderá mesmo rumar a Cascais.