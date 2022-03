Rei Juan Carlos fixa residência em Abu Dhabi

01:30

Carolina Cunha

Depois de ter visto a Justiça espanhola arquivar todas as investigações de que estava a ser alvo devido a suspeitas de corrupção e fraude fiscal, Juan Carlos, de 84 anos, ficou livre para regressar ao seu país de origem. Muitos pensaram que o Rei emérito de Espanha ia regressar a casa, após mais de um ano de ausência, mas Juan Carlos decidiu manter-se longe e continuar a viver em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, que adotou como a sua nova morada.









Juan Carlos informou o filho Filipe VI da sua decisão através de uma carta, que a Casa Real espanhola tornou pública, na qual revelou o desejo de manter a vida longe do seu país. “Prefiro, neste momento, por razões que são de âmbito privado e só a mim dizem respeito, continuar a viver de forma permanente e estável em Abu Dhabi, onde encontrei tranquilidade, especialmente neste período da minha vida”, pode ler-se na carta na qual deixa explícito que irá continuar “fora da vida pública”. Apesar da sua decisão, as visitas a Espanha serão “frequentes”, para encontrar aqueles que mais gosta. Contudo, revelou que não ficará hospedado na residência oficial dos reis, na capital, Madrid.

Vida de luxo longe da mulher



Em Abu Dhabi, Juan Carlos encontra-se instalado numa mansão de luxo, junto à praia, na qual usufrui de todos os luxos e mordomias. Enquanto isso, a ainda mulher, Rainha Sofia, mantém a sua vida em Espanha, à margem de todos os escândalos que assolam a realeza.









Filipe e Letizia não se pronunciaram sobre polémicas que envolvem o Rei emérito



A carta enviada por Juan Carlos a Filipe VI trouxe uma nova onda de nervosismo e tensão à Família Real. Segundo a imprensa do país vizinho, a carta do Rei emérito envergonhou Filipe, que decidiu ainda assim torná-la pública para evitar mal-entendidos. Isto sem tecer qualquer tipo de comentário. Filipe e Letizia temem agora que visitas “frequentes” do pai possam voltar a afetar a família.