Rei Juan Carlos humilha a nora Letizia durante jantar

De acordo com a imprensa espanhola, Juan Carlos não se coíbe de humilhar a nora, nem mesmo na hora das refeições em família.Um desses episódios decorreu num jantar com Constantino da Grécia, irmão da rainha Sofia, e com a sua mulher, Ana María. Durante a conversa, surgiu o tema da guerra do Iraque e Letizia empolgou-se a dar o seu ponto de vista, até porque tinha sido correspondente quando trabalhava como jornalista.No entanto, ter-se-á estendido no discurso e Juan Carlos mandou-a calar, de forma brusca, deixando os presentes constrangidos., terá dito, de acordo com Leonardo Faccio que escreveu o livro ‘A Rainha Impaciente’.Em fevereiro, o rei emérito tomou a decisão de abandonar o Palácio, a sua morada nos últimos 50 anos, para evitar o convívio com a nora e mudou-se para uma província na região da Galiza.Recorde-se que Juan Carlos chegou a pedir ao filho, Felipe VI, que se se divorciasse de Letizia dizendo: