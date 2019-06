Rei Juan Carlos: Retirada dita fim às polémicas

Aos 81 anos, o rei Juan Carlos vai deixar de comparecer em eventos institucionais.A vontade do monarca foi expressa através de uma carta enviada ao filho, Felipe VI. A data oficial da retirada do monarca acontece este domingo, dia 2 de junho, conforme escreveu: "Acredito que tenha chegado a hora de virar uma nova página na minha vida."Há cinco anos, Juan Carlos abdicou do trono, deixando assim o caminho livre para o filho. Felipe VI assumiu os comandos da Casa Real espanhola, mas as polémicas não deixaram a família.A público vieram escândalos, como os alegados casos de infidelidade com mulheres mais novas, os gastos de dinheiro avultados em jogo e viagens de luxo ao estrangeiro, e ainda a má relação com a nora, Letizia.Longe dos holofotes mediáticos, o pai de Felipe VI vai ter agora mais tempo livre para dedicar-se aquilo que mais gosta: assistir a espetáculos tauromáquicos, desportos náuticos, em especial às competições de vela e ainda ao golfe, um dos seus hobbies de eleição.