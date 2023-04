Rei Juan Carlos terá uma filha ilegítima

que cita o livro '

fala sobre os negócios, as amizades e uma suposta filha bastarda do rei emérito de Espanha.Não há informações concretas sobre quem é esta mulher, mas a imprensa espanhola avança que todos os moradores da Zarzuela (residência real espanhola) sabem da sua existência, ainda que nem sempre tenha sido assim.Quando o filho mais novo do monárca era jovem, Juan Carlos teve receio que Felipe VI conhecesse Alejandra e que os dois se apaixonassem sem saberem que eram irmãos. Foi nessa altura que a mulher foi informada de que o seu pai era o rei de Espanha. Os dois conheceram-se e começaram a aproximar-se.Os anos foram passando e o antigo rei de Espanha foi contando a alguns amigos próximos da existência da sua filha ilegítima, aos quais terá dito que ela era boa rapariga, muito inteligente e preparada.Contudo, esconder durante décadas uma filha ilegítima não foi tarefa fácil, uma vez que tornou-se difícil justificar as ajudas financeiras que o rei dava a Alejandra. Uma das transferências do rei para a filha terá sido detetada e terá deixado a descoberto a relação entre ambos.Na publicação do jornal espanhol é revelado que a existência de Alejandra foi confirmada por três pessoas. A primeira pessoa que confoirmou é uma ex-amante do rei emérito, a quem este confessou a paternidade da jovem. O segundo indivíduo é um empresário que é um amigo muito próximo de Juan Carlos, que conhece a história e que já viu o rei e a filha juntos. Por último, confirmou um ex-namorado de Alejandra, a quem esta terá contado que era filha do rei de Espanha.O 'El Confidencial' revelou ainda que a filha ilegítima dedicou-se ao mundo da moda e que terá posado para várias marcas. Juan Carlos e a mãe de Alejandra ter-se-ão conhecido através de amizades em comum, quando ainda eram jovens. Sabe-se que os dois partilhavam a paixão pela caça.