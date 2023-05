Reis assistiram à cerimónia de formatura da infanta Leonor

Aos 17 anos, a infanta Leonor acaba de concluir o seu bacharelato na prestigiada UWC Atlantic College, no País de Gales, e os pais não faltaram à festa da formatura. Filipe e Letizia, juntamente com a filha mais nova, a infanta Sofia, de 16 anos, assistiram, embevecidos, à cerimónia, e logo após a entrega dos diplomas publicaram nas redes sociais várias fotos alusivas

ao momento solene.





Letizia envergou um fato de calça e casaco brancos e um top de seda rosa, contrastando com o vestido vermelho e muito vistoso de Leonor. Sofia optou por um vestido azul-celeste, que combinava com o fato do pai.