Reis eméritos Juan Carlos e Sofia novamente juntos

Há vários anos que faziam vidas em separado e raramente se cruzavam em eventos oficiais.Desde que, em 2014, Juan Carlos abdicou do trono para o filho, Felipe VI, que o rei e a mulher, Sofia, deixaram as conveniências de lado e seguiram vidas opostas. Apesar de nunca terem equacionado a separação oficial, em Espanha não se falava de outra coisa e era certo que o casamento tinha chegado ao fim.No entanto, tudo parece ter mudado e, ao fim de 57 anos de casamento, o amor renasceu. Juan Carlos e Sofia voltaram a ser vistos juntos no Palácio de Zarzuela, em Madrid, e foram, sorridentes, assistir a uma regata.Quando questionada por um antigo funcionário sobre como estava a relação, a rainha não teve dúvidas: "Eu e o Juanito estamos melhor do que nunca", respondeu.O caso está a fazer correr muita tinta no país vizinho, onde todos davam o casamento como ‘morto e enterrado’.A reconciliação acontece depois de décadas de rumores de infidelidade por parte de Juan Carlos, de 81 anos. Foram várias as mulheres que vieram a público garantir que foram amantes do monarca e as especulações abalaram o casamento com Sofia, de 80 anos, que passou a ser visto como ‘de fachada’.Agora, porém, os reis eméritos parecem estar genuinamente reconciliados.