Relação a ferro e fogo entre Angelina Jolie e os filhos

19:01

A carregar o vídeo ...

Angelina Jolie e Brad Pitt

Angelina Jolie pode estar prestes a ficar sozinha durante este período de confinamento. Os filhos da atriz já não aguentam mais o seu comportamento excessivamente controlador, pelo que já pediram ajuda ao pai. De acordo com a revista ‘Star’, a preocupação com a pandemia de coronavírus está a deixar Jolie à beira da loucura e quem está a sofrer com isso são os filhos - Maddox, de 18 anos, Pax, 16, Zahara, 15, Shiloh, 13, e os gémeos Knox e Vivienne, 11 - que já pediram a Brad Pitt para irem viver com ele., diz uma fonte próxima da atriz à publicação. E continua:A mesma fonte adianta que Shiloh está "particularmente desesperada" em escapar ao controlo da mãe. "Ela adora o pai, ele é a sua salvação quando as coisas ficam complicadas", explica, acrescentando que a jovem queixa-se da atitude "frenética" da mãe, que a faz sentir como uma "prisioneira".