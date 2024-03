Relação ameaçada! Cristina Ferreira e João Monteiro vivem grande dilema

"

", contou uma amiga do irmão de Francisco Monteiro, vencedor do 'Big Brother' em 2023 à revista 'Tv Mais'.





A relação de Cristina Ferreira e de João Monteiro, que já dura desde novembro do ano passado, vive dias de muito amor. Aliás, os dois partilham objetivos do futuro semelhantes, como viajar para destinos paradisíacos e grandes cidades e até mesmo casar. E, ao que tudo indica, este último acontecerá ainda este ano.Mas, há um objetivo que os dois não partilham:ser pais. Enquanto que o ex-tenista, de 30 anos, tem esse desejo, a apresentadora da TVI, de 46, que já viveu a maternidade antes, não quer voltar a ser mãe.Contudo, a vontade da diretora de Entretenimento e Ficção da TVI de repetir a experiência - a comunicadora é mãe de Tiago, de 15 anos, fruto da antiga relação com António Casinhas - não é muita, para não dizer nenhuma.Ainda recentemente no programa 'Dois às 10', da estação de Queluz de Baixo, a apresentadora recordou o nascimento do filho e rejeitou a ideia de ter mais filhos, ideia que mantém no presente., garantiu Cristina Ferreira em conversa com a artista Paula Carapeta, que foi mãe em setembro do ano passado.Deste modo, o casal pode vir a enfrentar um grande dilema, por não estarem a partilhar as mesmas ideias para o futuro.