Relação cúmplice de Joe e Jill Biden marca a diferença

Joe e Jill Biden mostraram-se emocionados, unidos e apaixonados ao longo de todo o dia da tomada de posse. Uma imagem bem diferente da que Melania e Donald Trump habituaram os americanos nos últimos quatro anos, já que transmitiam frieza e indiferença nas suas interações em público.



A nova primeira-dama teve também as atenções voltadas para si e o guarda-roupa não foi escolhido ao acaso. “A cor azul foi escolhida para simbolizar confiança e estabilidade”, revelou um representante da estilista Alexandra O’Neill. À noite, elegeu um look branco para assistir ao espetáculo de fogo de artifício, ao lado de Joe Biden, através da janela do Capitólio.

