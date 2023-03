Relação de Bruno Cabrerizo e Inês Monteiro chega ao fim

Bruno Cabrerizo e Inês Monteiro

30 mar 2023

Em outubro do ano passado, a imprensa brasileira dava notícia do romance entre o ator brasileiro Bruno Cabrerizo, de 43 anos, e a portuguesa Inês Monteiro, de 26.Numa entrevista à revista 'Lux', Inês Monteiro confirmou o fim da relação com o ator e revelou queRecorde-se que a última relação conhecida de Bruno Cabrerizo foi com a atriz brasileira Carol Castro, que terminou em dezembro de 2021. Anteriormente, o ator namorou com Kelly Bailey, que mantém um relacionamento com Lourenço Ortigão e que se prepara para dar as boas-vindas ao primeiro filho.