Relação de Oceana Basílio e José Fidalgo a 'ferro e fogo'

A relação entre José Fidalgo e Oceana Basílio continua a dar que falar e a noite que se pretendia ser animada foi, na verdade, um quanto amarga.Os atores, ambos de 40 anos, formaram parte do grupo de convidados da gala dos Emmy Awards, que decorreu no Antigo Museu dos Coches, em Lisboa. Os dois chegaram ao local quase ao mesmo tempo.A atriz fez questão de cumprimentar todos os colegas com beijos e abraços. Tal como Fidalgo. No entanto, quando estiveram frente a frente, optaram por evitar qualquer gesto de carinho. Esta ação acabou por culminar numa conversa secreta, a poucos metros do local da festa. Os rostos da ficção da SIC conversaram cerca de meia hora, mas acabaram de costas voltadas.Oceana abandonou o local visivelmente abalada. Fidalgo decidiu deslocar-se ao sítio onde havia estacionado a sua motorizada e deixou o recinto. Minutos depois, a intérprete de Teresa em ‘Golpe de Sorte’ regressou para junto de outros atores e foi reconfortada por Dânia Neto e Joana de Verona. Embora evitem manifestar-se em relação aos pormenores mais íntimos da sua vida, os atores partilham uma evidente cumplicidade.Em conversa com Cristina Ferreira, Oceana manteve o secretismo em torno da ligação com Fidalgo. "Somos colegas, amigos. Se um dia tivermos de ser namorados, seremos. Se calhar, quem sabe...".Os rumores de um alegado romance entre Oceana Basílio e José Fidalgo começaram no início de 2017. Os dois nunca o confirmaram. O ator rumou ao Brasil pouco depois por motivos profissionais e recebeu a visita da atriz várias vezes. Foram apanhados numa ida às compras. Atualmente, voltam a estar próximos.