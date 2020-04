Relação de Pedro Teixeira e Sara Matos mais forte com o isolamento

Tal como milhões de portugueses, Pedro Teixeira, de 39 anos, e Sara Matos, de 30, cumprem as recomendações de isolamento social por causa da pandemia de Covid-19 em casa.Com uma paragem forçada nas gravações dos respetivos canais, SIC e TVI, o casal tem a oportunidade de desfrutar de mais tempo em comum.O tempo livre dos atores tem sido ocupado com atividades que evidenciam o ambiente de tranquilidade que, apesar de todas as adversidades que o Mundo enfrenta atualmente, os dois vivem.Recorde-se que as estrelas da SIC e TVI estão juntas há cerca de cinco anos. E cada vez mais desinibidos em mostrar detalhes sobre a vida pessoal. Pedro partilhou nas redes sociais um momento intimo do casal na cama, que mereceu a atenção de centenas de fãs. Estes não esconderam a surpresa e felicidade.Entre exercício físico, danças, momentos de descanso e brincadeiras, o casal mostra que tem superado os dias de isolamento com muita alegria.Mas agora, ao fim de cinco anos de namoro, o casal mostra-se mais unido e feliz que nunca e não descarta a hipótese de ter filhos.