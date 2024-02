Relação de Pinto da Costa com atual mulher perturbada por Fernanda Miranda

Ex-mulher tem-se declarado ao presidente do FC Porto.

Pinto da Costa fez 86 anos a 28 de dezembro

Foto: José Coelho/Lusa

01:30

Pinto da Costa, de 86 anos, casou em agosto de 2023 com Cláudia Campo, de 46, tal como onoticiou em primeira mão. O presidente do FC Porto e a gestora bancária materializaram assim uma relação que durava há seis anos, naquele que foi o quinto casamento do líder azul-e-branco - curiosamente, esta foi a quarta mulher de Pinto da Costa, já que deu o ‘sim’ duas vezes a Filomena Morais.