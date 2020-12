Relação de Salvio e Magali Aravena chega ao fim depois de 11 anos

01:30

Vânia Nunes

O casamento de Magali Aravena, de 31 anos, e do antigo jogador do Benfica Toto Salvio, de 30, chegou ao fim. A confirmação foi dada pela manequim e empresária na sua página de Instagram.









“Queria contar-vos que eu e o Toto decidimos separar-nos, ao fim dos 11 bonitos anos que vivemos juntos. Sentimos que é o melhor para os dois. É claro que a prioridade será sempre os nossos dois filhos maravilhosos, nomeadamente o seu bem-estar e a sua felicidade. Sempre”, escreveu na legenda de uma foto onde aparecem Valentino, de oito anos, e Chloé, de cinco.

Nos últimos meses, Magali já tinha dado provas de um afastamento do jogador, uma vez que passa grande parte do tempo em Portugal, enquanto Salvio está na Argentina, seu país natal, onde integra o plantel do Boca Juniors. Em 2019, a empresária já tinha revelado ao CM a sua paixão por Lisboa. “Já nem me imagino a voltar para o meu país. Imagino-me a viver aqui para sempre”.