Relação especial com Luciana Abreu! Cavaleiro já namorou duas famosas

13:36

A presença de Luciana Abreu junto de João Moura Caetano tem provocado grande burburinho na vila de Monforte, em Portalegre, o que se tem entendido como uma relação especial. No entanto, a 'Vidas' mostra-lhe agora que o cavaleiro já teve duas namoradas famosas.Raquel Guerra, a Lolita da 7.ª temporada de 'Morangos com Açúcar', chegou mesmo a ser fotografada, em 2010, numa corrida do Campo Pequeno, em Lisboa, ao lado da mãe e da avó do cavaleiro. Esta atriz de Elvas, hoje com 38 anos, participou nos mais variados projetos ligados à representação em todos os principais canais portugueses.Outro dos namoros públicos de João Moura Caetano foi com Bruna Vinha. Esta alentejana participou na edição da 'Casa dos Segredos', em 2011, tendo depois assumido a relação com o cavaleiro numa entrevista, acrescentando que durante aqueles três anos, "ele mantinha uma relação com outra".