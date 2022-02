Relações tóxica de Bruno de Carvalho com Liliana Aguiar leva a queixas na APAV

A forma como Bruno de Carvalho tem tratado Liliana Almeida no ‘Big Broher Famosos’ (TVI) lançou o alerta junto da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), que recebeu pedidos de intervenção devido à conduta abusiva do ex-presidente do Sporting para com a concorrente. “Confirmo que recebemos pedidos e informações sobre o caso que se passa no programa”, disse ao CM Daniel Coutrim, psicólogo na APAV, adiantando que os pedidos de esclarecimento sobre o caso são anónimos e chegaram através das redes sociais.









Segundo o especialista, que trabalha diretamente com violência doméstica e violência no namoro, a entidade “está atenta à situação”. Aos que estão a denunciar o caso, Daniel Coutrim adianta que, tratando-se de crime público, é possível qualquer pessoa apresentar “queixa à ERC, à produção do programa e às autoridades competentes [GNR, PSP, Ministério Público]”.

Para o psicólogo, “os órgãos de comunicação social têm de ter sempre uma perspetiva pedagógica de transmitir exemplos positivos e ajudarem as pessoas a perceber o que se está a passar, sem alimentar especulações”.





Daniel Coutrim sublinha, contudo, que se trata de um programa de televisão e que não há acesso à totalidade das imagens.





Recorde-se que, ao longo das últimas semanas, Bruno de Carvalho tem sido acusado, dentro e fora do programa, de ter um comportamento abusivo e controlador sobre Liliana Almeida, com quem mantém uma relação apelidada como “tóxica”.