Renan Ribeiro foi pai pela segunda vez

O guarda-redes do Sporting, Renan Ribeiro, e a mulher, Rayane, foram pais pela segunda vez. Lunah, a segunda filha do casal, nasceu esta quarta-feira às 23h08, no Hospital CUF Descobertas, em Lisboa.O jogador utilizou as redes sociais para anunciar a chegada do mais recente membro da família Ribeiro.Na publicação o jogador dos leões agradece a Deus, a toda a equipa do hospital e à sua médica: "GLÓRIA A Deus estou muito feliz, foi tudo ótimo. LUNAH Veio para brilhar, quero agradecer a nossa médica SILVIA ROQUE, e toda equipe que esteve presente da CUF Descobertas".Em declarações o guarda-redes revela que a pequena Lunah decidiu nascer mais cedo do que o previsto, mas que o parto correu muito bem. Além do casal quem também está radiante é a primeira filha do casal."A Lissah também esta radiante por ser agora a mana mais velha, a Lunah é uma bebé muito amada por todos", confessa.Renan e Rayane estão juntos há mais de 11 anos e já têm uma menina, Lissah, de 10 anos.