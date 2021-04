Renato do 'Big Brother' mostra-se desolado após fim de romance com Jéssica Fernandes

Jéssica Fernandes e Renato Ribeiro

08 abr 2021 • 15:20

É o fim!A jovem já tinha revelado que não se estava a sentir bem com a pressão que estava a receber dos fãs para assumir um relacionamento com o colega do 'Big Brother', na TVI.Esta quarta-feira, 7 de abril, o jovem veio esclarecer, num direto nas suas redes sociais, que. "", começou por dizer. "", concluiu, sem tecer mais comentários sobre o assunto, mas visivelmente abalado.De recordar que foi apontado que Renato já tinha uma nova amiga especial, Margarida Antunes, irmã de Jéssica Antunes , ex-concorrente do 'Big Brother'. Mas o jovem já veio desmentir essa informação.Embora Renato confesse que não esteja a viver dias fáceis devido ao fim do romance com Jéssica Fernandes, a jovem tem-se divertido com a amiga Joana Alburqueque, no Algarve, mostrando-se indiferente à rutura.