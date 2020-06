Renato é expulso do 'Big Brother' e Cláudio Ramos festeja permanência de Sónia no programa

A gala do 'Big Brother' ficou marcada por mais uma expulsão.As votações reabriram e a disputa pela permanência no programa foi entre Teresa e Renato, os dois concorrentes que entraram mais tarde no programa.contra 45% de Teresa, que ainda se mantém na competição.No entanto, também Sónia estava em risco de expulsão depois de ter sido nomeada por ter mantido contacto com o exterior da casa.Uma decisão que deixouConsciente da sua atitude, o apresentador acabou por pedir desculpas em direto por se ter mostrado demasiado efusivo.