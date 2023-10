Renato Godinho alvo de ameaças e insultos por causa do FC Porto

"[Fui] ver jogos do Futebol Clube do Porto ou como é que se chama aquela porcaria", são as palavras que estão no centro da polémica e que levaram o ator a justificar-se publicamente., pode ler-se.Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, também já reagiu à polémica e mostrou o seu descontentamento. "Há uma radicalização de Lisboa contra o resto do País, vê-se muito isso nos comentários televisivos, mas a SIC agora eleva isso a um novo expoente, usando novelas para propalar um inaceitável discurso de ódio contra o FC Porto. Uma infâmia", escreveu.