Renato Godinho fala sobre vitória de 'Festa é Festa' sob 'Amor Amor': "Já passou, coitadinhos"

"Tem que se ter cuidado com as imitações, não vá andar alguém a imitar, ali para os lados da 2.ª Circular, a IC19... [referindo-se indiretamente à estação de Queluz de Baixo]", começou por dizer.





1 milhão e 489 mil espectadores

"Recebi uma notícia boa ainda há bocadinho. Ouvi dizer, em Penafiel, que 'Amor Amor', ontem, voltaram a ser reis, kings das audiências. Houve aí uma semana que o pessoal andou 'ah, deixa lá ver como é que é não sei o quê, só para ver se coiso', mas já passou. Já passou, coitadinhos".





Canais estão a disputar liderança nas audiências.







O ator entrou em estúdio com a vestimenta da personagem e proporcionou algumas gargalhadas aos espectadores, até que falou sobre as audiências da trama, que, na última semana, perdeu todos os dias para a rival 'Festa é Festa', da TVI.A polémica subiu de tom quando Renato Godinho festejou em direto a vitória de 'Amor Amor' face à principal concorrente na segunda-feira, 3 de maio. A trama liderou as audiências comO comentário provocou o alvoroço nas redes sociais entre os seguidores das duas televisões e apimentou a guerra de audiências entre 'Amor Amor' e 'Festa é Festa'.