Renato Seabra está à espera de um milagre para voltar a Portugal

As respostas são poucas. O ex-modelo, de agora 31 anos, continua detido no estabelecimento prisional Clinton Correctional Facility, nos Estados Unidos, a cumprir pena pelo homicídio do antigo jornalista, a 7 de janeiro de 2011, no hotel Intercontinental, em Nova Iorque.Foi condenado a prisão perpétua e pode nunca mais voltar a ser livre. Renato agrediu violentamente Carlos Castro e acabou por o mutilar com um saca-rolhas.Renato revelou-se amargurado e demonstrou sinais de solidão.escreveu.Os dias na prisão não são fáceis., explicou no mesmo desabafo escrito à jornalista portuguesa.Segundo as palavras do jovem, os dias são de muita introspeção e com atividades várias, desde "ler, trabalhar, ver televisão".No último ano, Renato ficou impossibilitado de receber visitas, em especial da mãe, Odília Pereirinha, que viaja regularmente aos EUA para ver o filho. A família e os amigos são o pilar do jovem, que tem encontrado na fé a esperança para um futuro incerto.O pai Joaquim Seabra vive no Sul do País, afastado de polémicas. O contacto com o filho é pouco e aquilo que sabe é através da ex-mulher, com quem fala sobre as questões mais burocráticas do processo judicial.Recorde-se, o progenitor de Renato Seabra chegou a contrair um empréstimo de 20 mil euros para pagar ao representante do filho nos EUA.Conheceram-se em outubro de 2010 e não mais se largaram. No final desse ano, viajaram para os EUA. Festejaram o Réveillon em Times Square. Dez dias depois deu-se o crime que culminou com a morte de Carlos Castro, aos 65 anos.Renato Seabra foi detido pelas autoridades e condenado a prisão perpétua.