Renzo Saravia a poucos dias de ser pai

06:00

Os próximos dias vão ser bem especiais para Renzo Saravia, defesa do FC Porto, e para a namorada, Eva Perez, que vão ser pais, pela primeira vez. A amada do jogador está grávida de um menino, que vai chamar-se Leon, e o parto está previsto para este mês.Embora Renzo Saravia se mantenha discreto sobre o momento especial que está a viver, Eva Perez tem partilhado nas suas redes sociais a evolução da sua gravidez. Foi em setembro, quando já estava de cinco meses, que tornou público que estava grávida. O jogador declarou-se: "Amo-vos."A viver longe da família, Eva Perez e Renzo Saravia viajaram, em dezembro, até à Argentina para passar o Natal. Na terra natal, aproveitaram para organizar um chá de bebé para a família e os amigos mais próximos. Com os seguidores, a amada do defesa confessou que foi um dia especial. "Porque a alegria é em dobro quando é partilhada", escreveu.Os quase papás estão juntos há mais de cinco anos.